USA og Mexico i strid om narkoanklaget eks-forsvarsminister

Cienfuegos, som var forsvarsminister i Mexico mellom 2012 og 2018, ble pågrepet på flyplassen i Los Angeles 16. oktober, siktet for narkohandel og hvitvasking.

USA valgte senere å droppe siktelsene mot Cienfuegos for å la ham bli rettsforfulgt i Mexico, men nå har mexicanske myndigheter besluttet å ikke rettsforfølge ham.

I tillegg har den mexicanske regjeringen offentliggjort 700 sider med dokumenter i saken som de hadde mottatt fra USA. I rapporten fra USA blir det forsøkt å knytte Cienfuegos til H-2-kartellet i Mexico.

Grove anklager

President Andrés Manuel López Obrador går imidlertid lengre enn å bare droppe etterforskningen, men anklager også det amerikanske narkotikapolitiet DEA for å ha diktet opp anklagene.

Presidenten hinter også til at den amerikanske etterforskningen var politisk motivert.

– Hvordan skjedde dette? Man må se på når det skjedde. Politikk handler om timing. Dette skjedde rett før valget i USA, sier López Obrador, ifølge El Pais.

Han sier de er villige til å motta mer dokumentasjon fra USA hvis det finnes.

Kan skade samarbeid

Det amerikanske justisdepartementet uttrykker i en uttalelse skuffelse over at Mexico har publisert konfidensiell informasjon, ifølge avisen. De varsler at saken kan få konsekvenser for samarbeid mellom de to landene i framtiden.

De avviser at bevisene de har anført mot Cienfuegos, er fabrikkerte. Bevisene inkluderer tusenvis av avlyttede telefonsamtaler mellom to angivelige kartellmedlemmer og en person kalt «Padrino» – Gudfaren.

USA mener «Padrino» har vært et kodenavn for Cienfuegos, en antakelse Mexico betviler.

– Vi er dypt skuffet over Mexicos avgjørelse om å droppe etterforskningen, heter det i uttalelsen fra det amerikanske justisdepartementet.