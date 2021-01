Uganda president advarer opposisjonen mot å skape kaos etter at han vant valget

– Ingen får sette i gang noe kaos her, for den som prøver på det, skal vi knuse, for det er ikke noe å tulle med, sier Museveni til reportere utenfor lokalene ved hovedstaden Kampala der stemmene har blitt telt opp.

Ifølge landets valgkommisjon vant Museveni med 58,6 prosent av stemmene, mens hans fremste utfordrer Bobi Wine fikk 34,8 prosents oppslutning. Valgdeltakelsen var på 52 prosent.

Wine, som også er en kjent popstjerne i Uganda, hevder at Musevenis seier skyldes fusk, og at han selv er den egentlig vinneren av torsdagens valg.