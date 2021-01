Justisdepartementet trekker påstand om at inntrengere ville kidnappe og drepe

Den føderale aktoren i Arizona har bedt dommeren ta bort en setning i siktelsen mot Jacob Chansley om at de som trengte seg inn i kongressbygningen, hadde til hensikt å fange og likvidere folkevalgte, melder kanalen.

Den formelle forespørselen under et rettsmøte i Arizona kom noen timer etter at statsadvokaten i Washington DC, som er ansvarlig for etterforskningen av opptøyene rundt kongressen, sa at de ikke hadde direkte bevist for at inntrengerne hadde planer om bortføring og drap.

Hele setningen som påtalemyndigheten vil ha bort, er: «Sterke bevis, inkludert Chansleys egne ord og handlinger i kongressbygningen, støtter opp om at hensikten til opprørerne var å ta til fange og likvidere folkevalgte».

Chansley ble arrestert i hjemstaten Arizona etter at han ble fotografert inne i Kongressen i bar overkropp og pelslue med horn, og med et spyd med et amerikansk flagg.