Klart for palestinske valg i mai og juli – for første gang på 15 år

Presidentens kontor opplyser fredag at det blir parlamentsvalg 22. mai og presidentvalg i slutten av juli.

Abbas' Fatah-parti og Hamas ble i fjor høst enige om å holde valg i 2021. I 15 år har Hamas kontrollert Gazastripen, mens den mer sekulære Fatah-bevegelsen leder de palestinske myndighetene på den okkuperte Vestbredden.

Valget i 2005 var det forrige presidentvalget i de palestinske områdene. Året etter ble det avholdt et parlamentsvalg som ble vunnet av Hamas. Det førte til en dyp politisk splittelse, og både Hamas og Fatah opprettet egne regjeringer.

Kan bli Hamas-president

Hamas har ikke kommentert nyheten om at det blir valg til sommeren, men bevegelsens politiske ledelse sa seg i høst enig i at det var på tide å holde felles valg igjen.

En meningsmåling utført av Palestinian Center for Policy and Research i fjor, viste at Hamas' politiske leder Ismail Haniyeh ligger an til å slå Abbas i presidentvalget til sommeren.

Enigheten om å holde felles valg ble oppnådd under møter mellom partene i Tyrkia i fjor.

– Har skadet vår sak

– Splittelse har gjort skade på vår nasjonale kampsak, og vi arbeider med å få en slutt på det, sa den høytstående Hamas-tjenestemannen Saleh al-Arouri i september.

En rekke forsøk er blitt gjort på å forsone Fatah og Hamas etter 2006-valget og de blodige sammenstøtene på Gazastripen året etter.

I 2012 inngikk partene en fangeutvekslingsavtale. To år senere fikk de en samlingsregjering på plass, men den satt ikke lenge.