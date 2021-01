Taust mellom Jill og Melania: Følger i ektemannens fotspor

Det er ikke bare Donald Trump som bryter tradisjonen ved årets regjeringsskifte. Nå gjør også hans ektefelle nøyaktig det samme, skriver avisen The Independent.

Joe Bidens kone, Jill, skulle normalt ha blitt gratulert av landets avtroppende førstedame, Melania Trump.

Men denne gang har det ikke vært direkte kontakt mellom de to kvinnene etter at Biden vant valget og fikk over syv millioner stemmer mer enn Trump.

Fikk audiens hos Obama i 2016



Da Trump overtok makten og flyttet inn i Det hvite hus i januar 2016, fikk han som nye presidenter flest en hyggelig invitasjon til audiens og samtale med Barack Obama.

Det til tross for at Obama og Trump står langt fra hverandre politisk, og det faktum at Hillary Clinton fikk om lag to millioner flere stemmer enn Trump.

Men i 2016 var det ingen protester fra hverken Trump eller Clinton om valgfusk, eller påstander om at selve valget var rigget.

I 2021, derimot, er det lite som er normalt slik det pleier å være. Trump har hverken gratulert Biden med valgseieren eller invitert ham til Det hvite hus.

Trump har også varslet at han vil være fraværende når Biden innsettes som USAs 46. president 20. januar.

Det er foreløpig ingenting som tyder på at Melania Trump vil være til stede under innsettelsesseremonien, slik tradisjonen er.

Les også: Ivanka Trump mister sin status i Det hvite hus – hvor går veien videre?

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden har vært gift med sin kone Jill siden 1977. Hun blir nå USAs nye førstedame. Foto: NTB

Melania fikk beskjed via Twitter



Ifølge kilder i Det hvite hus skal hun ikke ha vært klar over at ektefellen ville utebli fra seremonien, før hun leste Trumps innlegg på Twitter.

– Det er ikke første gangen hun får vite hva han skal gjøre etter at han har twitret det, før han selv har fortalt henne det, opplyser kilden, ifølge The Independent.

Etter stormingen av Capitol Hill skal Melania Trump ha trukket seg enda mer tilbake.

– Hun sa ingenting. Hun forble stille. Hun har sjekket ut av dette presidentskapet og ekteskapet for lenge siden, forteller en kilde til Daily Mail.

– Sladder og falske anklager

På hjemmesiden til Det hvite hus la hun ut denne personlige meldingen, noe hun ikke har hatt for vane å gjøre gjennom fire år som USAs førstedame.

– Jeg er skuffet og motløs over det som skjedde i forrige uke. Jeg fordømmer absolutt voldsbruken på Capitol Hill. Vold er aldri akseptabelt, skrev Melania Trump, og tok samtidig til motmæle mot anklager som er rettet mot henne.

– De ubegrunnede personangrepene, sladderen og falske anklagene som rettes mot meg, fra mennesker som forsøker å gjøre seg selv relevante, og som har en egen agenda, er skammelige. Nå må landet og innbyggerne forsones, dette må ikke brukes i egen vinning.

Nå er ekteparet Trump snart på flyttefot. Ifølge Bloomberg bosetter de seg på feriestedet Mar-a-Lago i Florida etter at hans presidentperiode er over 20. januar.