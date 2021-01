Soldater og piggtråd skal hindre nye opptøyer i Washington

Om lag 21.000 reservister fra nasjonalgarden er på plass i hovedstaden, opplyste general Daniel Hokanson, sjef for nasjonalgarden, torsdag. Antallet ventes å øke til 26.000 innen Biden tas i ed, ifølge nyhetsbyrået AP.

Sentrum av byen er allerede stengt av, og ikke på grunn av koronapandemien. For å unngå nye opptøyer er gjerder og piggtråd satt opp og trafikken stanset i mesteparten av den indre bykjernen.

Mange hoteller har valgt å stenge, blant dem ett som hadde blitt et yndet oppholdssted for den høyreradikale gruppen Proud Boys.

I tillegg har Airbnb kansellert samtlige reservasjoner i Washington i forkant av innsettelsen.

Frykter væpnede protester

Bakgrunnen for de drastiske tiltakene er frykt for at fanatiske og voldelige tilhengere av Donald Trump igjen skal hjemsøke byen.

Ifølge FBI er det planlagt væpnede demonstrasjoner både i Washington og samtlige delstatshovedsteder i USA i dagene fram mot innsettelsen.

FBI har sendt ut en intern advarsel om at en væpnet gruppe har planer om å storme offentlige kontorer i alle USAs delstater, ifølge ABC News. En slik landsomfattende advarsel er ikke blitt sendt ut i USA siden terrorangrepene 11. september 2001, skriver nyhetsbyrået AFP.

– Vi er åpenbart i ukjent farvann, sa Washingtons ordfører Muriel Bowser nylig.

Hun oppfordrer folk til ikke å reise til Washington for å overvære Bidens innsettelse. Samtidig ber hun lokale innbyggere om å holde seg unna sentrum.

I alt 13 T-banestasjoner inne i sikkerhetssonen kommer til å være stengt i flere dager.

Kan bli sperret av

De som likevel planlegger å være til stede under innsettelsen, kan ikke være sikre på å få sett den overhodet.

Det er i det store parkanlegget National Mall folk pleier å stimle sammen under amerikanske presidentinnsettelser. Torsdag meldte både Washington Post og CNN at hele området vil være sperret av når Biden tas i ed. Bare sikkerhetsfolk og journalister vil få tilgang, ifølge kilder som ikke ønsker å bli navngitt.

Opplysningene er ikke bekreftet, og National Park Service har offisielt uttalt at det ikke er tatt noen endelig avgjørelse.

I tillegg til tusener av soldater, store politistyrker, sperringer og piggtråd er det offisielt erklært krisetilstand i Washington. Beslutningen ble tatt av Donald Trump, som de siste dagene har tatt offentlig avstand fra vold og vandalisme – etter at han i flere måneder hadde oppildnet sine tilhengere med grunnløse anklager om valgfusk.

Bensinbomber og våpen

Under stormingen av Kongressen ble én politimann og én inntrenger drept. Ytterligere tre demonstranter døde av andre årsaker, ifølge AP.

En mann som ble pågrepet, hadde med seg rifle med kikkertsikte og rundt tusen patroner. En annen ble pågrepet med elleve bensinbomber og fire håndvåpen i bilen.

Politiet leter fortsatt etter en mann som skal ha utplassert to rørbomber ved kongressbygningen da opptøyene pågikk.

Ordfører Muriel Bowser har mottatt drapstrusler, og republikanske kongressrepresentanter som stemte for å stille Trump for riksrett, frykter for sine liv. Flere folkevalgte har gått til innkjøp av skuddsikre utrustninger, ifølge republikaneren Peter Meijer, som nylig ble intervjuet av TV-stasjonen MSNBC.

– Vi venter at noen kan forsøke å drepe oss, sa Meijer.