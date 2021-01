Biden: – Vi har ikke råd til å ikke handle

Planen omfatter 1.900 milliarder dollar for å gjenreise økonomien etter koronapandemien. Det tilsvarer over 16.000 milliarder kroner.

– Avkastningen på disse investeringene i form av arbeidsplasser og rasemessig rettferdighet vil forhindre langsiktig økonomisk skade, og fordelene vil langt på ved overgå kostnadene, sa Biden i talen.

Pakken er døpt «Den amerikanske redningsplanen» og inneholder en rekke tiltak for å få verdens største økonomi på rett kjøl igjen.

Den kommende presidenten vedgår at han står overfor en enorm utfordring.

– Dette kommer til å være den mest utfordrende operasjonen vi noensinne har gjort som nasjon, sa arbeidet som venter.

Den er imidlertid bare første steg, og den neste krisepakken vil rette seg mot millioner av industriarbeidsplasser i USA, sa Biden i talen.

Biden kalte i samme tale Trump-regjeringens vaksinasjonsinnsatts for et «bedrøvelig nederlag» og sa at han fredag kommer til å avdekke en plan for å få fortgang i vaksineringen.

– Vi må flytte himmel og jord for å få flere folk vaksinert, sa Biden.