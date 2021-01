Biden vil gjenreise økonomien med 1.900 milliarder dollar

Summen tilsvarer over 16.000 milliarder kroner.

Biden ønsker å øke krisehjelpen til enkeltpersoner til 2.000 dollar. I tillegg vil han øke den føderale minstelønna til 15 dollar timen.

Et annet viktig ledd i planen er å trappe opp vaksineringen mot covid-19. Målet er at minst 100 millioner vaksinesprøyter skal være satt når Biden har vært president i hundre dager.

Planen tar også sikte på å åpne opp skoler igjen på en trygg måte. Det er satt av 170 milliarder doller for å åpne for at barn i barnehagen og opp til åttende klasse kan komme tilbake de første 100 dagene Bidens regjering styrer.

Redningsplan

Pakken er døpt «Den amerikanske redningsplanen» og inneholder en rekke tiltak for å få verdens største økonomi på rett kjøl igjen.

Flere medier fikk tilgang til deler av innholdet i den omfattende krisepakken før Biden offisielt skulle presentere den torsdag lokal tid.

Demokratenes mektigste senator, Chuck Schumer, og speaker i Representantenes hus Nancy Pelosi omfavner planen og lover å legge kjempe for den.

– Vi kommer umiddelbart til å starte jobben med å gjøre påtroppende president Joe Bidens visjon om til lovgivning, sier Schumer og Pelosi i en felles uttalelse.

De to demokratiske lederen sier de håper deres republikanske kolleger vil jobbe sammen med dem for «raskt å gi planen lovs kraft».

Bygger på eksisterende krisepakker

Den foreslåtte planen tar utgangspunkt i to enorme krisepakker som Kongressen godkjente i 2020. Begge økte og ble forlenget gjennom økt støtte til arbeidsledige i september, en støtte som har hjulpet flere millioner amerikanere.

Bidens plan inkluderer i tillegg en 350 milliarder dollar stor utbetaling til delstater og lokale myndigheter som republikanerne motsatte seg i fjor.

En annen mulig utfordring er Bidens forslag om å øke krisehjelpen til enkeltpersoner til 2.000 dollar, som vil innfri valgløftet han har gitt.

Men med bare et knapt flertall i Kongressen, med et delt senat der visepresident Kamala Harris kan avgi stemme ved stemmelikhet, trenger demokratene å overtale republikanske folkevalgte dersom noen demokrater bryter med partilinjen.

Første steg

Den omfattende krisepakken er imidlertid første steg, og det er ventet at Biden legger fram en andre økonomisk plan kort tid etter innsettelsen onsdag 20. januar. Den planen er rettet mot arbeidsløshet og kampen mot klimaendringer.

Torsdag la det amerikanske arbeidsdepartementet fram tall som viser at antallet personer som har førstegangsregistrert seg som arbeidsledige i USA, har økt kraftig i årets første uke.

I alt 965.000 personer meldte seg ledig som førstegangsregistrerte fram til 9. januar. Økningen var på 181.000 førstegangsregistrerte.