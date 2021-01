Over to millioner vaksinert i Israel

Av de to millionene har 150.000 fått den andre vaksinedosen, ifølge tall fra myndighetene.

– Israel kommer til bli det første landet som kommer ut av pandemien, sa Netanyahu torsdag da de nye vaksinetallene kom.

Netanyahu, som kan måtte stå overfor et fjerde valg på to år og som også anklages for korrupsjon, har brukt mye energi på å framheve sin egen rolle i Israels vaksinesuksess.

Innbyggerne på Gazastripen og den okkuperte Vestbredden må imidlertid vente i to måneder før de får sine vaksiner fra de fire store vaksineprodusentene. Amnesty International har bedt Israel om å sørge for leveranser av vaksinedoser til palestinerne og sier israelske myndigheter er forpliktet til dette av folkeretten.