Axios: Snapchat stenger Trumps konto permanent

– Av hensyn til offentlig sikkerhet, og basert på hans forsøk på å spre feilinformasjon, hatytringer og oppfordre til vold, som er klare brudd på retningslinjene våre, har vi tatt beslutningen om å avslutte hans konto permanent, skriver en talsperson for selskapet Snap Inc i en epost til Axios.

Snapchat følger dermed Twitter, Shopify og andre plattformer som har kastet ut Donald Trumps kontoer etter stormingen av Kongressen forrige uke.

Trumps valgkampapparat og medierådgivere brukte Snapchat for å nå ut til et yngre publikum før rekkevidden på innleggene ble begrenset i juni. Brorparten av Snapchats brukere er under 30 år.