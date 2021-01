20.000 nasjonalgardesoldater til Washington

Flere kilder sier til CNN at det er bedt om opptil 30.000 soldater fra nasjonalgarden fra delstatene rundt hovedstaden. Men politisjefen i Washington, Robert Contee, sier at det trolig ikke er nødvendig med mer enn 20.000.

Nasjonalgarden er bedt om å støtte Kongressens eget politi og politiet i Washington for å sørge for sikkerhet rundt innsettelsen etter at flere tusen Trump-tilhengere stormet Kongressen i forrige uke.

Contee sier at han er bekymret for en alvorlig sikkerhetstrussel i forbindelse med innsettelsen og demonstrasjoner i forkant av den.