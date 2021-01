Pelosi med frontalangrep mot Trump i riksrettsdebatten

218 demokrater står bak forslaget om riksrett. Det er dermed nok til å få forslaget vedtatt senere onsdag, men det store spørsmålet er hvor mange republikanere som vil støtte det.

Hittil har fem republikanere, blant dem Liz Cheney, John Katko og Adam Kinzinger, varslet at de støtter riksrett, og i Det hvite hus regner man ifølge CNN med at mellom ti og 20 republikanere til slutt stemmer for forslaget.

I den første riksrettssaken mot Trump i fjor var det ingen republikanerne som stemte for å tiltale presidenten.

Siste mulighet for å kaste Trump

Medlemmene i det laveste av de to kamrene samlet seg klokka 9 onsdag for å drøfte Demokratenes forslag om å stille presidenten for riksrett. Donald Trump kan dermed bli den første presidenten i USAs historie som opplever dette to ganger.

Riksrettsprosessen er siste mulighet til å få kastet presidenten i kjølvannet av opptøyene som endte med at Kongressen ble stormet forrige uke. Fra før har opposisjonen bedt visepresident Mike Pence avsette Trump, noe Pence avviste.

Forslaget det skal stemmes over, er så enkelt som mulig og består av ett tiltalepunkt: å oppildne til opprør mot staten.

Dersom onsdagens forslag blir vedtatt, går saken videre til Senatet, som fører riksrettssaker.

Behandles ikke før Biden er president

I utgangspunktet vil ikke Senatet ta imot saken før forsamlingen samles tirsdag i neste uke, dagen før Joe Biden tas i ed som USAs neste president. Dermed kan knapt behandlingen av saken starte før Trump allerede er avgått.

Forslaget om riksrettssak mot presidenten kommer etter at Trump-tilhengere stormet Kongressen da den forrige uke var samlet for å godkjenne valget av Joe Biden som ny president. Arkivfoto: Julio Cortez / AP / NTB

Men onsdag meldte nyhetsbyrået Reuters at republikanerne i Senatet vurderte å innkalle Senatet tidligere og starte riksrettssaken allerede fredag denne uka, ifølge en kilde blant senatsrepublikanerne.

Senere gjorde republikanerenes flertallsleder Mitch McConnell det klart via sin talsperson at det ikke er aktuelt å framskynde prosessen.

McConnell er den som bestemmer dagsorden i Senatet, og han har ifølge The New York Times' kilder sagt at han er fornøyd med at Demokratene stiller Trump for riksrett.

17 republikanere må til

Trump ble første gang stilt for riksrett i januar i fjor, men den saken endte med frikjennelse.

Det kreves to tredels flertall i Senatet for å dømme og avsette presidenten. Dermed trengs det at 17 republikanere stemmer for en dom, i tillegg til de 50 demokratiske senatorene.

Hittil har to republikanske senatorer, Pat Toomey og Lisa Murkowski, sluttet seg til demokratenes krav om at Trump må gå av.

I den første riksrettssaken var Mitt Romney eneste republikaner som stemte for å dømme Trump. Han har ennå ikke sagt hvordan han forholder seg til den nye saken, men han har vært svært kritisk mot Trump for hans rolle i forrige ukes angrep på Kongressen.