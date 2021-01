Peterson hadde en lang karriere bak seg og ble 94 år gammel. Familien opplyser at han døde etter en tids sykdom.

På 1990-tallet ble han kjent for rollen som Ivar Pettersson i Änglagård-filmene. Han ble nominert til en Guldbagge for beste mannlige hovedrolle for sin innsats i den første av filmene.

Peterson spilte også i «Juleoratoriet» og «Populærmusikk fra Vittula». Hans siste rolle var i «Skumtimmen» i 2013.