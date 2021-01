Søreide med ny skarp kritikk av Trump-administrasjonen

USAs avtroppende utenriksminister Mike Pompeo kunngjorde mandag at Cuba på nytt blir satt på lista over stater som sponser terrorisme, sammen med Iran, Syria og Nord-Korea. Han varslet samtidig skjerpede sanksjoner.

– Castro-regimet må avslutte sin støtte til internasjonal terrorisme, sa han og viste blant annet til Cubas støtte til colombianske opprørere.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er kritisk til beslutningen og mener terrorlistingen vil være til hinder for en positiv utvikling på Cuba.

Beklagelig

– Trump-administrasjonens beslutning om å inkludere Cuba på listen over stater som sponser terror, er beklagelig, sier hun til NTB.

Søreide, som tidligere i uka kritiserte Trump-administrasjonens terrorlisting av Houthi-bevegelsen i Jemen, reagerer særlig på begrunnelsen Pompeo ga for å svarteliste Cuba.

– Vi noterer oss at en av grunnene til listeføringen skal være at fredsforhandlingsdelegasjonen fra den colombianske geriljabevegelsen ELN fortsatt oppholder seg på Cuba, sier hun.

Norsk samarbeidspartner

Fredsforhandlingene mellom ELN og den colombianske regjeringen fant sted på Cuba, men brøt sammen i januar 2019. ELNs delegasjon har siden ikke kunnet returnere til hjemlandet.

– Cuba har vært Norges samarbeidspartner i fredsprosessene i Colombia. Det er urimelig at den utgående amerikanske administrasjonen laster cubanerne for at forhandlingsdelegasjonen ikke kan forlate Cuba, sier Søreide.

– Det kan skape en negativ presedens for internasjonalt fredsarbeid dersom et land risikerer å bli terrorlistet som følge av slikt tilretteleggerarbeid, advarer hun.

Oppmykning

Tidligere president Barack Obama fjernet Cuba fra USAs terrorliste og gjenopptok i 2015 de diplomatiske forbindelsene med landet.

Daværende visepresident Joe Biden sluttet helhjertet opp om oppmykningen.

Beslutningen ble imidlertid møtt med raseri i det sterkt antikommunistiske eksilcubanske miljøet i Florida, der president Donald Trump har mange støttespillere.

Venezuela-støtte

Trump har siden reversert Obamas politikk og gjeninnført strenge restriksjoner på flygninger, handel og pengetransaksjoner, noe som blant annet begrunnes med Cubas nære samarbeid med Nicolas Maduros venstreorienterte regime i Venezuela.

Terrorstemplingen føyer seg inn i rekken av flere tiltak fra Trump de siste dagene, før han 20. januar høyst motvillig må rydde kontoret og overlate Det hvite hus 20. januar til Biden.

For å omgjøre terrorlistingen av Cuba, må Bidens påtroppende utenriksminister sette i gang en formell prosess og bevise at regimet i Havanna ikke har vært delaktig i terrorisme på seks måneder.

Hykleri

Cuba avviser helt påstandene om terrorstøtte, viser til at de selv har vært utsatt for gjentatte amerikanske angrep og plott opp gjennom årene og anklager Pompeo og Trump for hykleri.

– Vi fordømmer USAs kunngjøring av den hyklerske og kyniske betegnelsen av Cuba som en stat som sponser terrorisme, tvitrer utenriksminister Bruno Rodriguez.

– Cuba er et statlig offer for terrorisme utført i årevis av USAs regjering eller enkeltpersoner og organisasjoner som opererer på vegne av amerikanske myndigheter, sier en talsmann for cubansk UD til AFP.