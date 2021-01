Spennende ledervalg i Merkels parti

Tre kandidater deltar i kampen om å ta over vervet som leder når det kristendemokratiske partiet CDU har sitt landsmøte i helgen. Den sittende partilederen, forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer, ble i 2018 håndplukket av Merkel selv som hennes etterfølger, men trakk seg i fjor etter en rekke feilskjær og kritikk.

Nå er spørsmålet om partiet vil velge en leder som er tro mot Merkels linje eller stake ut en ny kurs.

Til høyre

En av kandidatene, forretningsadvokaten Friedrich Merz, er populær blant de mer konservative partimedlemmene og vil ta partiet til høyre. Håpet er å hente tilbake CDU-velgere som har gått til det høyreradikale partiet Alternativ for Tyskland (AfD).

Men ifølge en rekke meningsmålinger er Merz, som var CDUs parlamentariske leder på begynnelsen av 2000-tallet, den av lederkandidatene som er minst populær blant tyske velgere. Blant annet har han høstet storm for uttalelser om homofile. 65-åringen har også ergret partifeller ved å anklage det etablerte partiet for å ville ødelegge for hans kandidatur ved å utsette landsmøtet og ledervalget.

Landsmøtet skulle vært holdt i desember, men ble utsatt på grunn av pandemien. Det digitale landsmøtet i helgen samler over tusen delegater, men en avklaring om hvem som blir ny partileder, blir først kjent 22. januar, når alle poststemmene er talt opp.

Favoritt fra folkerik delstat

De to andre kandidatene er Armin Laschet, statsminister i delstaten Nordrhein-Westfalen, og Norbert Röttgen, som leder utenrikskomiteen i Forbundsdagen.

En seier for Röttgen har vært ansett som et langskudd, men han har styrket sin posisjon gjennom sin håndtering av internasjonale forhold, deriblant Donald Trumps presidentskap.

Favoritten Laschet har på sin side opplevd økende kritikk for sin håndtering av koronapandemien i Nordrhein-Westfalen, som er Tysklands mest folkerike delstat. Laschet er imidlertid en alliert med Merkel og blir av mange ansett som kandidaten som vil videreføre hennes linje.

Et brudd?

En seier for Merz vil på den andre siden innebære et symbolsk brudd med Merkel, ifølge professor Herfried Münkler ved Humboldt-universitetet i Berlin. Statsviteren peker også på at valget av Merz ville gi CDU færre muligheter i valg av koalisjonspartner.

Tysklands «landsmoder» Angela Merkel trakk seg som partileder i 2018 og har varslet at hun ikke vil fortsette som regjeringssjef til høsten, når hun har sittet 16 år i stolen.

Statsministerkandidat neste

Normalt ville den neste partilederen også være CDUs statsministerkandidat, men det er ikke selvsagt.

Markus Söder, som leder CSU, CDUs søsterparti delstaten Bayern, og leder delstatsregjeringen der, seiler opp som statsministerkandidat. Det til tross for at han selv har avvist at han vurderer å stille som kandidat.

Söders håndtering av pandemien har økt hans popularitet både blant CDU-medlemmer og tyske velgere.

CSU, som bare eksisterer i Bayern, og CDU er separate partier, men utgjør en koalisjon på føderalt nivå og har felles gruppe i den tyske nasjonalforsamlingen.

Flere analytikere tror nå at 54-åringen vil bli utpekt til statsministerkandidat når koalisjonen CDU-CSU skal avgjøre spørsmålet i mars.

– Det er i den retningen det går, sier professor Münkler.

CSU er mer konservativt enn CDU, men Söder har tatt et skritt mot midten ved å ta opp spørsmål som klimaendringer og mangelen på kvinner i tyske styrerom. Han har også strakt ut hånden til De grønne, som kan være en koalisjonspartner for de konservative etter valget i september.

Også helseminister Jens Spahn omtales som potensiell statsministerkandidat, men har sagt offentlig at han støtter Laschet.