Henrettelsen av Lisa stanset i siste liten

Montgomery skulle tirsdag blitt første kvinne siden 1953 som ble henrettet på føderalt nivå. Nå er henrettelsen utsatt på ubestemt tid, etter at en føderal dommer mente hun ikke var mentalt i stand til å forstå regjeringens begrunnelse, skriver Reuters.

– Det finnes rikelige bevis for at Montgomerys mentale tilstand er så fjern fra virkeligheten at hun ikke forstår myndighetenes grunnlag for å henrette henne, skrev dommer James Hanlon i avgjørelsen.

Den fant sted under 24 timer før henrettelsen skulle utføres ved giftsprøyte.

Trump gjeninnførte henrettelser

Avgjørelsen ble senere på dagen opprettholdt av en ankedomstol, og med mindre høyesterett bestemmer seg for å overprøve avgjørelsen, vil en ny henrettelsesdato komme først etter at Joe Biden har tatt over presidentrollen i USA.

Det var dagens president, Donald Trump, som gjeninnførte føderale dødsstraffer etter et opphold på 17 år. Dette ble opphevet i 2019 mens den første føderale henrettelsen ble utført i juli i fjor, og siden da har det vært utført ti føderale henrettelser i USA.

Montgomery skulle bli den første kvinnen til å bli henrettet føderalt.

Brutal drapssak

Bakgrunnen for dødsstraffen er en brutal drapssak. I desember 2004 kjørte hun 270 kilometer fra Kansas til Missouri der hun under påskudd av å skulle kjøpe en valp, angrep den 23 år gamle gravide hundeavleren og kvalte henne.

Hun skar så ut babyen og kidnappet den. 23-åringen Bobbie Jo Stinnett var gravid i åttende måned da hun ble drept.

Barnet ble funnet i livet da hun ble pågrepet dagen etter og ble senere overlatt til faren.

Sakkyndige konkluderte med at Montgomery var alvorlig syk og burde innlegges på psykiatrisk institusjon, men retten så bort fra dette og dømte henne til døden i 2007.

– Den mentale tilstanden forverres

Hennes forsvarer, Kelley Henry, håper nå at straffen blir omgjort til livstid i fengsel.

– Hennes mentale tilstand forverres og vi ber om en mulighet til å bevise hennes inkompetanse, sier han i en uttalelse.

Montgomerys advokater har også hevdet at hun ble født med hjerneskade og påpeker at hun gjennom hele livet ble utsatt for alvorlig mishandling og overgrep.