Flere gorillaer koronasmittet i San Diego

Det er det de første kjente smittetilfellene av smitte hos denne typen primater i USA og muligens i verden.

Åtte gorillaer som lever sammen, er smittet og flere andre hoster, opplyser daglig leder Lisa Peterson, som sier at dyrene har det bra til tross for at de hoster.

Veterinærer følger gorillaenes tilstand nøye, og de blir gitt vitaminer, men ingen spesifikk behandling mot viruset.

Smitten kommer trolig fra en av de ansatte i dyreparken som har testet positivt for covid-19, men som ikke hadde symptomer. Parken har vært stengt siden 6. desember på grunn av nedstengingen og koronatiltak i delstaten California.