Svenske forskere vil sklimerke vintersko

Hvert år inntreffer det 3.500 fallulykker i Sverige der fotgjengere blir alvorlig skadd. Den vanligste årsaken er at de sklir på is eller snø.

Viveca Wallqvist er forsker i materialvitenskap ved det svenske forskningsinstituttet Rise. Hun mener det er viktig at man strør og rydder snø fra fortauene, men at det man har på beina ofte havner i bakgrunnen.

– Kunnskapen er lav. Man kan ha vintersko som ser bra ut, men fortsatt skli og falle, sier hun.

Det går ikke an å finne ut i butikken hvordan skoene oppfører seg når det er glatt, forklarer Wallqvist. Det er mye som påvirker hvor glatte skoene er, deriblant gummiblandingen, mønsteret, temperaturen og hvor gammel skosålen har blitt.

Kan se hvor gode skoene er allerede i butikken

Derfor må vintersko testes, men hittil har det ikke eksistert en felles målestokk for hvor glatte skosålene er. Det jobber Wallqvist og hennes kolleger med å utvikle.

Målet er å komme fram til en modell som skobransjen kan bruke for å teste sko, og så gradvis merke skoene ut ifra hålkeegenskaper. Da kan forbrukerne se hvor bra eller dårlige skoene er allerede i butikken.

– Vi har asfaltplater med den referanseasfalten som ifølge asfaltbransjen oftest ligger på fortauene, sier hun.

Platene fryses ned og pensles med vann, for å ligne det som skjer når fuktige fortau fryser. En maskin, med en liten «testfot» prøver ut hvordan ulike såler takler isen.

Finansieres av veivesenet

Prosjektet finansieres av det svenske Trafikverket. De har som målsetting å redusere antallet alvorlige skader på fotgjengere som følge av fall med 25 prosent, ifølge Trafikverkets Helene Sjöberg.

For at prosjektet skal føre til et standardmerke, trengs det også samordning og kontakt med skobransjen. Det er det Svenska institutet för standarder (Sis) som jobber med.

– Det er uklart hvordan merkingen skal se ut, eksempelvis om det skal bestå av snøfnugg eller noe annet, sier prosjektleder Farshad Akhondi i Sis.

Han forteller at koronapandemien har forsinket prosjektet. Et planlagt møte på våren, der skobransjen og skoprodusenter var invitert, måtte avlyses.

Likevel tror Sis og forskerne at systemet kan være klart allerede om tre år. Da vil svenske forbrukere kunne se hvor gode vinterskoene deres er på is allerede før de kjøper dem.

– Også yngre vil ha sklisikre sko

– Det er nysgjerrighet fra bransjen, men ikke veldig stor interesse. De har nok ikke så mye kjennskap til dette, sier Akhondi.

Eva-Lena Svensson, som er sjef for kundetilbudet hos skokjeden Scorett, forklarer at de gjerne vil bidra til å minke fallskadene, og at et testings- og merkingssystem er interessant.

– Absolutt, vi forsøker å ta hensyn til dette når vi utvikler våre egne såler, sier hun.

Forbrukere etterspør trygge sko, særlig i deler av Sverige der været ofte slår om fra regn til snø og hålke.

– Vi ser at også yngre vil ha sklisikre sko. Tidligere var det litt pensjonistfølelse over det. Men vi vil gjerne være tydelige overfor kundene våre med en type merking, sier hun.