Barnier kan bli underdog i fransk presidentvalg

Blekket var knapt tørt på brexitavtalen før Barnier gjorde det klart at han vil returnere til hjemlandets politikk.

– Jeg vil legge til min stein i gjenreisingen av min politiske familie og den politiske debatten i Frankrike, sa han i et radiointervju i romjulen.

– Jeg vil bruke den energien jeg fortsatt har til å arbeide for landet mitt. Jeg vil se hvor jeg kan være til nytte, sa Barnier til radiokanalen France Info. Han mener Frankrike trenger mer enighet, solidaritet, rettferdighet og respekt.

Foreløpig har han ikke vært veldig konkret om hva han vil, men sa i et radiointervju at han vil bidra til å gjenreise sitt gamle parti, konservative Republikanerne. Dermed kan han bli en utfordrer til sittende president Emmanuel Macron fra La République en Marche i valget til neste år.

På direkte spørsmål om han er en kandidat i 2022, svarte Barnier unnvikende og ville bare si at han er «en patriot og europeer».

Gode skussmål

I utgangspunktet ser det ikke lovende ut, ifølge The Times. Meningsmålinger viser at presidentvalget trolig ender som en duell mellom Macron og Marine Le Pen fra ytre-høyre-partiet Rassemblement national (Nasjonal samling). Den konservative britiske avisen ser heller ikke ut til å tro at Barnier har de rette personlige egenskapene. De beskriver ham som ukarismatisk og mener han har mistet kontakt med fransk politikk etter over fire år som EUs brexitsjef.

Samtidig har nettopp brexitjobben gjort ham kjent i hele Europa. EU-landene i øst har skrytt av jobben han har gjort som forhandler på vegne av unionen. Selv fra London har han høstet anerkjennelse som dyktig og profesjonell.

Langt fram

Times påpeker også at det er 18 måneder til valget, og at meningsmålinger så lang tid i forveien langt fra alltid gir noen pålitelig pekepinn om utfallet.

I 2011 var det så vidt målingen gadd å ta med François Hollande, som vant året etter. I 2016 fremsto statsminister Alain Juppé som en sterk kandidat, men han klarte ikke engang å sikre seg sitt eget partis kandidatur.

Dersom Barnier skulle gå med tanker om å flytte inn i Elysee-palasset, er han neppe alene. Både Nicolas Sarkozy og Hollande kan tenkes å være interessert i en ny presidentperiode. Et annet kjent navn som kan dukke opp i nominasjonskampen og den påfølgende valgkampen, er Ségolène Royal, Hollandes tidligere samboer, som tapte for Sarkozy i 2007.

Barnier stiller ikke nødvendigvis sterkere enn disse ringrevene, skriver Times, men legger til at brexittoppens tilhengere antakelig vil si at han ikke stille noe svakere heller.

– Grått hår og nye ideer

Et annet spørsmål er om en mann som passerte 70 i helgen og dermed i utgangspunktet er for gammel for en toppjobb i Brussel, er rett mann for å gå helt til topps i Frankrike. Selv ser han ikke alderen som noen hindring, skriver nyhetsbyrået TT.

– Det er folk med grått hår som har nye ideer og veldig unge folk som har gamle ideer. Jeg vet hvem jeg er og hva jeg har gjort, sier han til avisen Le Figaro.