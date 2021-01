To fra Kongressens politistyrke suspendert – flere etterforskes

Det opplyser demokraten og kongressmedlemmet Tim Ryan, som leder etterforskningen av politiets håndtering av angrepet av den amerikanske nasjonalforsamlingen, skriver CNN.

– Jeg vet at det er to personer som er suspendert. En av dem er han som tok en selfie med en av opprørerne og den andre er en betjent som tok på seg en «Make America Great Again»-hatt og begynte å dirigere folk rundt, sier Ryan.

Han sier at om lag 10 til 15 betjenter i politistyrken i tillegg etterforskes for hvordan de opptrådte under stormingen.

Ryan hadde foreløpig ingen opplysninger om personen som er pågrepet.