USAs fungerende minister for innenlands sikkerhet går av

Det går fram i en melding Wolf har sendt til sine ansatte. Han fratrer ved midnatt natt til tirsdag lokal tid.

Wolf kom i forrige uke med skarp kritikk av opptøyene og volden i kongressbygningen i Washington. Men han har også sagt at han planla å bli værende i stillingen.

Ledelsen for USAs departement for innenlands sikkerhet (DHS) blir inntil videre overtatt av Pete Gaynor, som inntil nå har ledet Fema, den amerikanske etaten for krisehåndtering.

Skulle snart gå av

Chad Wolf sier han hadde planer om å fortsette i stillingen til Joe Biden formelt var innsatt som USAs nye president. Biden tas i ed 20. januar.

Wolf har fungert som minister for innenlands sikkerhet siden november 2019, men aldri har blitt godkjent av Senatet. Han sier «den siste tids hendelser» fikk ham til å bestemme seg, inkludert en rettsavgjørelse som konkluderte med at han rettslig ikke kunne beholde stillingen. Han nevner ikke andre hendelser eller grunner.

– Disse hendelsene og bekymringene tjener i økende grad til å avlede oppmerksomhet og ressurser fra det viktige arbeidet til departementet i denne kritiske tiden med en maktovertakelse, skriver han til de ansatte.

Flere har gått

Hans avgang kommer etter at flere andre medlemmer av Trumps regjering har trukket seg i protest mot presidentens rolle i å oppildne flere tusen tilhengere til å storme Kongressen 6. januar.

Det er ikke klart om angrepet på den amerikanske nasjonalforsamlingen hadde noen innvirking på Wolfs avgjørelse, og Det hvite hus har så langt ikke kommentert avgangen.

Biden har utnevnt Alejandro Mayorkas, en tidligere embetsmann i DHS til å lede departementet, som under Trump har blitt kritisert for å ha blitt politisert.