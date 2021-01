Såpeserie-legenden John Reilly er død

– Vi er knust over å høre om John Reillys død. Våre tanker og bønner går til familien. Hvil i fred, heter det på den offisielle Twitter-kontoen til General Hospital.

John Reilly ble født 11. november 1936 i Chicago, Illinois, USA. Han hadde sine første opptredener allerede på 1960-tallet, og fikk etter hvert flere engasjement innen film og TV.

Han er kjent for sine roller i blant annet General Hospital (1963), The Main Event (1979), Gorp (1980), Tales of the Gold Monkey (1982) og Iron Man (1994), ifølge imbd.com. Han spilte også roller i TV-filmen Lassie fra 1978.

I såpeserien General Hospital medvirket John Reilly i hele 76 episoder. I TV-seriene Sunset Beach, Iron Main, Beverly Hills og Dallas bidro han i henholdsvis 22, 20, åtte og seks av episodene.

«Det klareste lyset i denne verden har slukket»

John Reilly ble regnet som en av veteranene innen såpeserie-genren.

På Instagram skriver datteren Caitlin Reilly dette i sin siste hilsen til sin far:

«Det klareste lyset i denne verden har slukket. Tenk deg den beste personen i verden. Tenk deg at det er faren din. Jeg er så takknemlig at han var min. Jeg er så takknemlig for at jeg fikk lov til å elske ham. Jeg er så takknemlig for at jeg kom i tide og sa farvel. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Men jeg vet at han alltid vil være med meg», skriver hun i det personlige innlegget.

John Reilly ble 84 år. Han etterlater seg kona Liz og tre døtre.

