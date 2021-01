Intens snørydding i Spania før ny kuldebølge

– Faren er ikke over, sier innenriksminister Fernando Grande-Markasa.

– En uke med ekstremkulde er på vei, og det vil gjøre alle snøen på bakken om til is, og dermed mangedoble risikoen. Snøstormen har med seg en kuldebølge som kan presse temperaturen ned til rekordnivåer, legger han til.

Det meteorologiske instituttet i landet forventer kuldegrader i store deler av landet natt til mandag. I fjellregionene forventes det temperaturer helt ned i -10.

Jobber på spreng

Kulden kommer etter at man først hadde flere dager med kraftig snøfall, som deretter ble fulgt av plussgrader. Dermed frykter myndighetene nå islagte veier i et land der de færreste har vinterdekk.

I hovedstaden Madrid jobbes det på spreng for å rydde unna mest mulig snø før kulden kommer. Ordfører Jose Luis Martinez-Almedia sier at de ikke har et minutt å miste.

– Målet vårt er å få mest mulig ut av hvert eneste minutt før mandag, når fallet i temperatur kommer. Fra da, og til slutten av uken, blir det veldig vanskelig å komme seg rundt, sier han.

Ifølge Martinez-Almedia er hovedstaden rammet av de største snømengdene siden 1980. Snøen begynte å falle torsdag, og mellom fredag kveld og lørdag falt det 50 centimeter i Madrid.

Måtte bryte opp snøballkrig

Det uvanlige snøfallet har fått mange ut i gatene for å kose seg. Bilder av folk som lørdag gikk på ski over plassen Puerta del Sol i Madrid sentrum har gått verden rundt, og en video på sosiale medier viser en mann som sitter på en slede og blir trukket rundt i hovedstaden av et hundespann.

Men kulden og snøen bringer også med seg ulykke. Det er meldt om to dødsfall blant hjemløse som frøs i hjel i Madrid og Catalayud nordøst for Madrid. Totalt knyttes fire dødsfall til uværet.

En 36 år gammel kvinne måtte lørdag føde i en ambulanse i Madrid fordi det var umulig for bilen å komme seg fram til sykehuset, og i forstaden Majadahonda utenfor Madrid snødde 90 personer inne på et kjøpesenter fredag, ifølge nødetatene.

Av det mer kuriøse slaget har politiet blitt nødt til å gripe inn i en snøballkamp, fordi myndighetene har bedt borgerne om å bli hjemme for å unngå ulykker og koronasmitte.

Veier stengt

Omkring 20.000 kilometer vei på tvers av det sentrale Spania er påvirket av snøstormen og søndag var fortsatt 150 veier i Spania ufremkommelige. Forsvaret har bidratt i arbeidet med å frigjøre 1.500 personer som var snøfaste i bilene sine og totalt er 500 veier i sentrale deler av landet blitt ryddet for snø.

Snøen er også blitt ryddet unna på flyplassen i Madrid, hvor en rekke flygninger er blitt kansellert siden fredag kveld. Søndag tok flytrafikken seg gradvis opp igjen.