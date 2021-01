Regjeringspartiet får skyhøy oppslutning i omstridt valg i Kasakhstan

Det er et meningsmålingsinstitutt med støtte fra regjeringen som står bak valgdagsmålingen. To andre partier kommer inn i nasjonalforsamlingen, hvorav begge støtter regjeringen.

Kasakhstans eneste reelle opposisjonsparti, sosialdemokratene (ANSDP), hevder at valgsystemet favoriserer regjeringspartiet, et syn som deles av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

ANSDP har oppfordret til boikott av valget, og alle de fire øvrige partiene som stiller støtter opp under regjeringspartiet. Det anslås fra Valgkommisjonen at valgoppslutningen ender på rundt 63,3 prosent av de 11,9 millioner innbyggerne med stemmerett.

Flere titall opposisjonelle er fengslet i løpet av valgkampen, og på valgdagen ble over 30 pågrepet da de demonstrerte i Almaty med krav om valgboikott, ifølge nyhetsbyrået Akipress.

Ifølge nyhetsbyrået Interfax ble et ukjent antall demonstranter også pågrepet i hovedstaden Nur-Sultan på valgdagen.

Kasakhstan ble i 29 år styrt av den allmektige Nursultan Nazarbajev, som til tross for sine 80 år fortsatt leder regjeringspartiet Nur Otan og har en finger med i spillet om det meste.

I 2019 overlot Nazarbajev presidentposten til Kassym-Jomart Tokajev, som siden har kommet med vage løfter om politiske reformer.

Mange innen opposisjonen ser på Tokajev som en frontfigur fram til Nazarbajevs eldste datter Dariga Nazarbajeva kan ta over presidentposten.

Dariga Nazarbajeva, som tidligere ledet overhuset i nasjonalforsamlingen, er igjen å finne på Nur Otans liste over kandidater i søndagens valg.