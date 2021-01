CNN: Pence har ikke utelukket å felle Trump

En kilde nær visepresidenten opplyser til CNN at Pence ønsker å ha muligheten i bakhånd i tilfelle Trump blir «mer ustabil».

Det 25. grunnlovstillegget åpner for at visepresidenten og halve regjeringen kan varsle Kongressen om at presidenten er uegnet, som fører til at visepresidenten overtar makten.

Ifølge kilden er det bekymring blant Pences folk om at både det å ta i bruk grunnlovstillegget, men også å innlede nok en riksrettsprosess, kan være risikabelt. Frykten er at Trump skal gjøre noe uvørent og sette nasjonen i fare.

CNN skriver at Pence og Trump lørdag kveld ikke hadde snakket sammen siden onsdag, da presidentens støttespillere stormet Kongressen. Fem personer døde i eller som følge av tumultene som oppsto.

Pences medarbeidere skal være sjokkert over at Trump ikke tok kontakt med Pence onsdag, etter at han sammen med familien måtte flykte fra den voldelige mobben. Trump har heller ikke kommentert dødstrusler som er blitt rettet mot Pence på sosiale medier i etterkant av opptøyene.

Trumps støttespillere forsøkte å stanse Kongressens godkjenning av valgresultatet, noe Trump åpenlyst la press på Pence til å gjøre, selv om Pence i praksis ikke har autoritet til å gjøre det.