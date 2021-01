Strømmen er tilbake i store deler av Pakistan

Like før midnatt lokal tid ble store deler av Pakistan rammet av strømbruddet. Alle landets storbyer, blant dem Karachi, Lahore, hovedstaden Islamabad, Rawalpindi, Multan og Kasur, ble rammet.

Pakistan, som har mer enn 210 millioner innbyggere, har et skrøpelig og komplekst strømnett, der en feil ett sted fort kan føre til feil flere andre steder.

– Feilen påvirket hele landets strømnettverk, som førte til at kraftverk ble stengt ned, opplyser energiminister Omar Ayub Khan søndag.

Søndag morgen skriver han på Twitter at strømmen er tilbake en rekke steder. Energidepartementet skriver at 62 prosent av landet har fått strømmen tilbake, og at arbeidet med å få på lysene igjen flere steder fortsetter utover dagen.

De første meldingene gikk ut på at over 200 millioner mennesker var berørt av strømutbruddet. Nyhetsbyrået DPA skriver at det er snakk om det verste strømbruddet i Pakistans historie.