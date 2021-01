Parler kan forsvinne fra nettet etter opptøyene i Washington

Appen ble lørdag utilgjengelig for nedlasting via Apples App Store.

Det skjedde etter at Apple fredag ga Parler 24 timer på seg til å legge fram nye retningslinjer, fordi selskapet mener plattformen ikke slår hardt nok ned på voldsfremmende innhold. Google sperret nedlasting av Parler-appen på sine enheter fredag av lignende årsaker.

Flere amerikanske medier har rapportert at aktører som sto bak opptøyene i Washington D.C. onsdag, på forhånd hadde organisert seg via Parler.

I en uttalelse fra Apple, gjengitt av The Verge , heter det at «voldstrusler og ulovlige aktiviteter» ikke hører hjemme i app-biblioteket.

– Parler har ikke tatt tilstrekkelige steg for å håndtere spredningen av trusler mot folks sikkerhet, heter det videre. Google har allerede blokkert nedlasting av appen av lignende årsaker som Apple.

Også Amazon har tatt steg mot appen. I en epost til Parler, som Buzzfeed har fått tilgang til, heter det at Amazon i det siste har observert «en stadig økning i voldelig innhold på nettsiden».

Parler-sjef John Matze bekrefter i en uttalelse at Amazon vil skru av plattformens servere «i et forsøk på å totalt fjerne ytringsfrihet fra internett», og at plattformen kan være utilgjengelig i opptil en uke.

Mange av president Donald Trumps tilhengere bruker appen, som ble populær i forbindelse med presidentvalget. Flere i Trumps krets har lansert appen som et alternativ til Twitter og Facebook, som de anklager for å kvele konservative standpunkter.

Trump ble fredag permanent utestengt fra Twitter.