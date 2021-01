Pelosi sier Kongress-opprørere valgte «hvithet» over demokratiet

Demokraten Pelosi gikk i et nettmøte med velgere hardt ut mot den i hovedsak hvite mobben som tok seg inn i Kongressen med makt onsdag.

– Det har vært en åpenbaring for verden å se at det er mennesker i landet vårt, ledet av presidenten, som for øyeblikket har valgt sin hvithet over demokratiet, sa hun.

Pelosi ser ut til å arbeide for avstemning om en ny riksrettstiltale mot president Donald Trump allerede mandag, et trekk som har bred støtte blant partifellene hennes.

Hun sa ingenting lørdag om hvorvidt en endelig avgjørelse er tatt, men sa at Trumps «medvirkning» og «tilskyndelse» både må og vil bli fulgt opp.