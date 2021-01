Omfattende strømbrudd mørkelegger store deler av Pakistan

Like før midnatt lokal tid ble store deler av Pakistan rammet av strømbruddet. Avisa The Nation skriver at Karachi, Lahore, Islamabad, Rawalpindi, Multan og Kasur er blant byene som er rammet.

Årsaken til strømbruddet er ikke kjent, men ifølge den pakistanske TV-kanalen Geo TV skjedde feilen i det nasjonale strømnettet.

Ifølge de første meldingene er over 200 millioner mennesker berørt av strømutbruddet. Det tilsvarer omtrent hele landets befolkning.

Nyhetsbyrået DPA skriver at det er snakk om det verste strømbruddet i Pakistans historie.

Energiminister Omar Ayub skriver på Twitter at hele hans team jobber med saken og forsøker å få strømmen tilbake. Myndighetene i Islamabad har imidlertid varslet at det vil ta tid.