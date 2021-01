Honduras' president mistenkes for å ha hjulpet narkobaroner

Hernandez skal ha latt seg bestikke av narkotikasmuglere, og beordret landets militærstyrker til å beskytte et kokainlaboratorium og kokainforsendelser på vei til USA.

I rettsdokumentene blir Hernandez blant annet sitert på at han ville «dytte dopet opp i nesa på gringoene» og oversvømme USA med kokain. Dokumentene er lagt fram i forbindelse med en sak mot smugleren Fuentes Ramirez, som anklages for å produsert flere hundre kilo kokain i måneden.

Presidenten er foreløpig ikke siktet i saken, og hevder at han ikke har noen forbindelse til narkotikasmuglere. Imidlertid ble hans egen bror dømt i en tilknyttet rettssak i 2019. Presidenten ble da anklaget for å ta imot over 8 millioner kroner i bestikkelser fra den mexicanske narkobaronen Joaquín «El Chapo» Guzmán, en anklage som dukker opp igjen i de nye rettsdokumentene.

Hernandez har vært Honduras' president siden 2014, og ble gjenvalgt i 2017. Presidentperioden hans utløper i januar 2022.