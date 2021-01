Støre mener Twitter ikke burde utestengt Donald Trump

Twitter varslet natt til lørdag norsk tid at de vil permanent utestenge Trump fra plattformen på grunn av risiko for «ytterligere opphissing til vold».

Ap-leder Jonas Gahr Støre er betenkt over avgjørelsen.

– Jeg skjønner alle som tar avstand fra Donald Trumps budskap på Twitter. De aller fleste er utenfor, og mange er også løgnaktig. Men derfra til å stenge noen ute fra å fremme meningene sine, det er et langt skritt, sier Støre til NTB.

– Det er en fare for at man gjør ham til martyr. Det finnes mange andre kanaler han kan bruke, så jeg er mer tilhenger av at man konfronterer han hardt der han opptrer, sier Støre.

Han peker på at når Twitter nå stenger kontoen til den amerikanske presidenten, så må de også begynne å gå gjennom kontoene til politiske ledere verden over «for å ikke komme helt ut og kjøre».

– Vi må heller ta ham på åpen mark, sier Støre.