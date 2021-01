Biden: Riksrett er Kongressens avgjørelse

– Den raskeste måten å bli kvitt Trump som president, er at jeg blir innsatt 20. januar. Hva som skjer før eller etter, må Kongressen bestemme. Men det jeg ser fram til er at Trump forlater embetet, sa Biden.

Biden presiserte at han mener Trump ikke er egnet til jobben, men at han nå retter fokuset mot sin egen presidentperiode. Bidens skepsis skyldes ifølge analytikere trolig at han allerede står foran en enorm oppgave med å samle det amerikanske samfunnet.

Den påtroppende presidenten kommenterte også Trumps kunngjøring om at han ikke kommer i Bidens innsettelse.

– Det er bra at han ikke kommer. Det er en av de få tingene vi er enige om.