Spania lammet av det verste snøværet på tiår

Mer enn halvparten av landet, deriblant hovedstaden Madrid, Castilla-La Mancha-regionen og Valencia er rammet av snøen. Snøfallet begynte torsdag morgen, og det har fortsatt siden.

Det ventes ytterligere 20 centimeter snø i Madrid lørdag, og opptil en halvmeter snø kan ventes i fjellområdene. Det spanske meteorologiske instituttet AEMET kaller situasjonen «uten sidestykke, trolig historisk.»

I Madrid kastet barn snøballer og lekte under snødekte palmetrær, mens 336 hovedveier nå er sperret for ferdsel for lastebiler, noen ganger også andre kjøretøyer. Togtrafikken mellom Madrid og Valencia er også innstilt. Byene Toledo og Albacete har bedt militæret om hjelp til å rydde unna snøen. Også Kanariøyene er blitt rammet av et voldsomt regnvær og sterk vind.

Meteorologene sier det tette snøfallet vil fortsette fram til søndag. Da vil stormen Filomena trekke nordøstover, men temperaturene fortsatt vil være uvanlig lave. Temperaturfallet førte allerede onsdag til at Spania noterte en uoffisiell kulderekord med 34,1 minusgrader ved en målestasjon i Pyreneene onsdag morgen.