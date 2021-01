Sørkoreansk domstol ber Japan betale oppreisning til tidligere sexslaver

Domstolen i Seoul krever 100 millioner won til hver av kvinnene, eller familiene deres, om kvinnene ikke er i live, melder nyhetsbyrået Yonhap. Det tilsvarer drøyt 775.000 kroner.

Det er det første sivile søksmålet i Sør-Korea mot Japan fra kvinner som ble brukt som sexslaver av japanske soldater under krigen. De fikk da det eufemistiske stempelet «komfortkvinner».

De to landene har felles allierte, er demokratier og markedsøkonomier som begge må håndtere utfordringer fra Kina og Nord-Korea i regionen. Men forholdet dem imellom er spent på grunn av Japans okkupasjon av Korea på starten av 1900-tallet.

Historikere tror at så mange som 200.000 kvinner, stort sett koreanske, men også fra Kina og andre steder i Asia, ble tvunget til å arbeide i militærbordeller i Japan under andre verdenskrig.

Den nye kjennelsen kommer etter en åtte år lang rettsprosess. Tokyo har boikottet rettssaken, og insisterer på at alle spørsmål om oppreisning ble besvart da landene i 1965 ble enige om å normalisere det diplomatiske forholdet.

Japan avviser også at regjeringen er direkte ansvarlig for overgrepene. Regjeringen insisterer på at ofrene ble rekruttert av sivile og at militærbordellene var kommersielt drevet.