Kina og Japan strammer til coronatiltakene

– Vi frykter at den raskt økende spredningen av coronaviruset over hele landet får store konsekvenser for folks liv og økonomien, sa statsminister Yoshihide Suga da han kunngjorde de nye restriksjonene som trer i kraft fredag.

Nedstengingene er mindre inngripende enn i andre deler av verden. Det blir innført skjenkestopp fra klokken 19, og innbyggerne må avstå fra unødvendige reiser etter klokken 20.

Likevel har det blitt gjennomført protester mot tiltakene i Tokyo.

Press på helsesystemet

Torsdag ble det meldt om 2.447 nye smittetilfeller i Japan, det høyeste antallet så langt. Nesten 260.000 japanere har fått påvist coronasmitte. Det er meldt om 3.609 coronarelaterte dødsfall, viser tall fra universitetssykehuset Johns Hopkins.

Japanske helsemyndigheter advarer nå om at helsevesenet sliter som følge av smitteøkningen.

– Hver dag ser vi rekordhøye antall nye smittetilfeller. Vi anser dette som en veldig alvorlig krise, sa finansminister Yasutoshi Nishimura, som leder arbeidet med å forebygge smitte.

Det foregår nå massetesting i byen Shijiazhuang i Kina, etter at det er påvist over 50 nye smittetilfeller i regionen. Foto: Mu Yu / AP

Nedstenging i Kina

I Kina ble det torsdag meldt om 51 nye tilfeller i Hebei-provinsen utenfor Beijing. I løpet av fem dager er det registrert 230 nye smittetilfeller. Torsdag ligger 90 personer på sykehus.

Mange har fått påvist smitte i regionhovedstaden Shijiazhuang, en by med rundt 11 millioner innbyggere. Byen er nå nedstengt. Jernbanen er stengt og alle busser ut av byen innstilt. det samme gjelder 80 prosent av flyavgangene.

Myndighetene har erklært «krigstilstand» i kampen mot viruset og det som er landets største utbrudd på flere måneder. Det er allerede tatt seks millioner coronatester i Shijiazhuang; hele befolkningen skal testes.

Det nye utbruddet skaper bekymring bare noen uker før den kinesiske nyttårsfeiringen 12. februar, en høytid som normalt medfører stor reiseaktivitet.

I byene Shenyang og Dalian er restriksjonene også strammet inn.

Kina har registrert nesten 87.300 coronatilfeller og 4.634 coronarelaterte dødsfall. Siden sist sommer har smitten stort sett vært under kontroll, med bare noen isolerte tilfeller.

Sør-Korea håper på utflating

Også Sør-Korea er på vakt etter funn av de nye muterte virusvariantene først oppdaget i Storbritannia og Sør-Afrika. Landet har registrert 14 tilfeller av den britiske varianten og ett tilfelle av den sørafrikanske.

Samtidig melder landet om en utflating i smittekurven, med 870 nye tilfeller torsdag. Dette er den tredje dagen på rad da det er registrert under 1.000 smittetilfeller.

Sør-Korea har så langt registrert nesten 66.700 smittetilfeller og 1.046 dødsfall.