Amerikanere flest sterkt kritiske til opptøyene

Så godt som alle amerikanere fikk med seg hendelsene i Washington, og over to tredeler (70 prosent) er imot opprørerne. 19 prosent støtter dem.

74 prosent av de spurte mener at opprørerne som brøt seg inn i Kongressen, burde vært arrestert, ifølge målingen som er gjort av Ipsos umiddelbart etter opptøyene.

Bare en tredel av amerikanerne støtter president Donald Trump (34 prosent) og republikanerne som mener at valget er ugyldig (35 prosent).

51 prosent av de spurte ser på hendelsene som et kuppforsøk, og under en tredel (31 prosent) mener at slike protester er nødvendig for å forsvare USA.

Men halvparten – 51 prosent – mener også at om ikke de folkevalgte klarer å forsvare USA, må vanlige folk gjøre det.