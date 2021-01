Amerikanske bedriftsledere fordømmer kaoset i Washington

– I dag markerer en trist og skamfull dag i vår nasjons historie, skriver Apple-sjef Tim Cook på Twitter.

Lobbyorganisasjonen Business Roundtable, som representerer over 200 bedriftssjefer, ber presidenten og myndighetene om å rydde opp. De fastslår at kaoset skyldes det de omtaler som ulovlige forsøk på velte resultatene av et demokratisk valg.

Jay Timmons, sjef for industriforbundet National Association of Manufacturers, sier Trump har oppildnet til vold i et forsøk på å holde på makten.