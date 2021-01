Trudeau: Trump-tilhengere angrep USAs demokrati

– Canadierne er dypt uroet og nedstemt over angrepet på USAs demokrati, vår nærmest allierte og vår nabo, skrev Trudeau på Twitter onsdag kveld.

– Vold vil aldri klare å vinne over folkets vilje. Demokratiet i USA må opprettholdes, og det kommer det til å bli, skrev han.

Tidligere onsdag ga han uttrykk for bekymring da han hadde sett sendinger som viste opptøyene i Washington, og han sa til radiostasjonen News 1130 at han fulgte situasjonen i nabolandet minutt for minutt.

– Jeg tror at de amerikanske demokratiske institusjonene er sterke, og forhåpentligvis vil alt snart være tilbake som normalt, sa han.