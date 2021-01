Ansatte flykter fra Det hvite hus: – Svært urovekkende

Onsdag demonstrerte flere titalls tusen Trump-tilhengere utenfor Kongressen i Washington. Flere av demonstrantene brøt seg gjennom barrikadene og tok seg inn i bygningen, hvor flere kongressmedlemmer måtte bli ført i sikkerhet.

Opprørspoliti og nasjonalgarden ble satt inn for å få kontroll over situasjonen.

Minst fire personer døde i opptøyene.

Blant de fire som er bekreftet døde er en kvinne som ble skutt inne i kongressbygningen da den var beleiret. I tillegg har tre personer mistet livet i det politiet kaller «medisinske nødhendelser».

Les også: Demokrater vil ha riksrett mot Trump

– Urovekkende



Kort tid etter at politiet fikk kontroll over situasjonen, ble det kjent at en rekke ansatte i Det hvite hus hadde sagt opp sine stillinger.

Pressesekretær i Det hvite hus, Sarah Matthews, er en av dem som har trukket seg som følge av opprøret.

Stephanie Grisham, rådgiver for førstedamen Melania Trump, har sagt opp sin stilling som følge av opprøret i Washington. Foto: Carlos Barria / Reuters

– Som en som har jobbet i Kongressens haller, var det svært urovekkende å se det jeg så i dag. Jeg vil trekke meg fra min rolle med umiddelbar virkning. Nasjonen trenger en fredelig maktoverføring, sier Matthews i en uttalelse ifølge Fox News.

Også Trumps spesialrådgiver, Anna Cristina Niceta, har sagt opp stillingen, melder CNN. Det samme har Matt Pottinger, nestlederen i Det nasjonale sikkerhetsrådet til Det hvite hus, valgt å gjøre.

Les også: Kina gjør narr av USA for opprøret i Washington

(Saken fortsetter under bildet)

Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Robert O'Brien vurderer å trekke seg fra stillingen, ifølge CNN. Foto: Eloisa Lopez / Reuters

– En ære



Onsdag valgte også Stephanie Grisham, Melania Trumps stabssjef, å trekke seg fra stillingen med umiddelbar virkning.

Hun har vært med Trump-administrasjonen siden 2015.

– Det har vært en ære å tjene landet i Det hvite hus. Jeg er veldig stolt over å ha vært en del av fru Trumps oppdrag med å hjelpe barn, og stolt av de mange prestasjonene til denne administrasjonen, sier Grisham til CNN.

Ifølge Alex Ward, en korrespondent i Det hvite hus for Vox, vil visestabssjef Chris Liddel trekke seg torsdag. Det samme vurderer den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Robert O'Brien, som er en av Trumps toppmedarbeidere, å gjøre, melder CNN.