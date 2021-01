Det er det 25. grunnlovstillegget som flere mener bør bli tatt i bruk etter opprøret i Washington, som fikk delvis støtte av Trump. Det slår fast at en president kan erklæres uegnet for jobben, og at visepresidenten kan ta over.

– Jeg ber Mike Pence ta det 25. grunnlovstillegget i bruk og ta over som president, sier Karl Racine, som er District of Columbias øverste juridiske leder.