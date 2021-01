Republikanere vil ikke lenger utfordre valgresultatet

Opptøyene og beleiringen av kongressbygningen i Washington har ført til at republikanerne ikke lenger vil stemme imot når Kongressen til slutt fullfører arbeidet med å sertifisere Joe Bidens valgseier.

– Det vi har sett her i dag er ulovlig og uakseptabelt. Jeg har bestemt meg for at jeg vil støtte valgdelegatenes stemme, og jeg oppfordrer president Donald Trump til å fordømme dette og få en slutt på galskapen, skriver Rodgers på Facebook.

Senator Loeffler, som tidligere onsdag tapte omkampen om sin plass fra Georgia, sa det samme da Kongressen samlet seg igjen.

– Jeg kan ikke protestere mot sertifiseringen, sa Loeffler til applaus i salen.