Opptøyene og beleiringen av kongressbygningen i Washington har ført til at republikaneren ikke lenger vil stemme imot når Kongressen til slutt fullfører arbeidet med å sertifisere Joe Bidens valgseier.

– Det vi har sett her i dag er ulovlig og uakseptabelt. Jeg har bestemt meg for at jeg vil støtte valgdelegatenes stemme, og jeg oppfordrer president Donald Trump til å fordømme dette og få en slutt på galskapen, skriver hun på Facebook.