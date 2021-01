Demonstranter inntok Kongressen i USA – tvetydig Trump ba folk gå hjem

To uker før han selv skal overta jobben, oppfordret påtroppende president Joe Biden sittende president Donald Trump om å oppføre seg som en statsmann og sette en stopper for de uvirkelige scenene som utspant seg i USAs hovedstad onsdag. Til slutt svarte Trump med en drøyt ett minutt lang video på Twitter hvor han, etter å ha gjentatt den ubegrunnede påstanden om at han var den virkelige vinneren av valget, ba demonstrantene om å gå hjem.

– Vi vant valget med et valgskred, men det ble stjålet fra oss, noe alle vet og særlig den andre siden. Men nå må dere gå hjem. Vi må ha fred, lov og orden og respekt, sa Trump la til at han elsket demonstrantene og gjentok at valget hadde skjedd på uredelig vis.

Kort tid etter at meldingen var lagt ut sperret Twitter den for videre deling og merket den med at den inneholdt påstander om valgfusk som var omdiskutert og av frykt for vold.

Tusenvis

Flere titalls tusen Trump-tilhengere befant utenfor Kongressen som var samlet for å formelt godkjenne valgresultatet og Joe Biden som landets neste lovlig valgte president. Omtrent på samme tid som republikanernes majoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, ba sine partifeller om å godta valgresultatet, kom det meldinger om at flere demonstranter hadde brutt gjennom barrikadene og var i ferd med å ta seg inn i bygningen.

Godkjennelsen av valgresultatet i Kongressen ble stoppet, og Kongressen stengt ned. Flere amerikanske medier meldte at visepresident Mike Pence var blitt eskortert ut fra Senatets kammer samtidig med meldingene om at demonstrantene hadde brutt sikkerhetsbarrierene og tok seg helt inn i senatssalen og videre til kontorene til flere av de folkevalgte.

En kvinne ble behandlet for kritiske skader etter hun var blitt skutt i brystet på Kongressens område. Senere kom det meldinger om at hun var død av skadene. Ordføreren i Washington beordret portforbud fra klokka 18, lokal tid og Nasjonalgarden ble satt inn for å avlaste det samlede politikorpset som var kalt ut for å håndtere den uoversiktlige situasjonen.

Taus Trump

President Donald Trump var lenge taus om de rystende bildene som gikk direkte over hele verden. Det gikk nesten en halv time etter at demonstrantene hadde tatt seg inn i kongressbygningen før Trump la ut en melding på Twitter hvor han ba folk om å forbli rolige og følge beskjedene politiet på stedet måtte gi.

– De står på landets side. Forhold dere fredelige, skrev Trump før han på nytt ble taus fram til videoen ble lagt ut på Twitter klokka 22.17 norsk tid.

Det skjedde imidlertid først etter at påtroppende president, demokratenes Joe Biden, gikk ut på nasjonale TV-kanaler og innstendig oppfordret Trump til å stanse opptøyene.

– Akkurat nå er demokratiet vårt under et angrep uten sidestykke, ulikt noe vi har sett i moderne tider, sa Biden.

Tåregass og pepperspray

Politiet på Capitol Hill forsøkte å stoppe demonstrantene, men klarte det ikke. Flere forsøkte å komme seg opp trappen til bygningen, men ble stoppet av politi. Politiet avfyrte pepperspray mot demonstrantene for å holde dem tilbake, ifølge nyhetsbyrået AP. Politiet ba også de folkevalgte om å ta på seg gassmaske fordi det var tåregass i bygningen.

En video på Twitter, lagt ut av en Washington Post-journalist, viste mange personer som beveget seg forbi barrikadene mens det blir ropt «USA, USA».

To bygninger, James Maddison Memorial Building som huser Kongressbiblioteket, og Cannon House Office Building, var de første som ble evakuert. Ansatte ved Kongressen ble bedt av politiet om å forlate bygningen.

Presset Pence

Før møtet i Kongressen onsdag hadde president Donald Trump lagt hardt press på Pence om å nekte å godkjenne Bidens seier. Men Pence sa han ikke har myndighet til å gjøre det. Joe Biden fikk 306 valgmannsstemmer, mens Trump fikk 232.

Det er uklart når Kongressen kan samles igjen for å fullføre sertifiseringen av Joe Biden som valgvinner. Da bygningen ble beleiret av sinte Trump-supportere hadde kun 12 av de 538 valgdelegatstemmene blitt sertifisert.

– Når det er trygt, vil vi vende tilbake for å fullføre vår grunnlovsfestede plikt. Dette er USA. Vi vil ikke la en mobb undergrave rettsstaten, sier Hakeem Jeffries i Kongressens lederskap.