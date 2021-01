Facebook og YouTube fjerner Trumps video der han gjentar at valget blir stjålet fra ham

Det melder ABC News. Videoen blir liggende på Twitter, men Twitter har begrenset rekkevidden til meldingen og fjernet muligheten for å retvitre, like eller svare på den.

I videoen ber Trump demonstrantene som beleiret Kongressen om å dra hjem, men han gjentar at valget stjeles fra ham og legger til at han har sans for demonstrantene i DC.

Guy Rosen, visepresident i Facebook, sier at videoen kan oppildne til vold. YouTube fjerner den ettersom den bryter reglene om ikke å spre falske påstander om valgsvindler.