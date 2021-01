Demonstranter inntok Kongressen i USA – Trump taus

Flere titalls tusen demonstranter var samlet utenfor Kongressen som onsdag var samlet for å formelt godkjenne valgresultatet og Joe Biden som landets neste lovlig valgte president. Omtrent på samme tid som republikanernes majoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, ba sine partifeller om å godta valgresultatet, kom det meldinger om at flere demonstranter hadde brutt gjennom barrikadene og var i ferd med å ta seg inn i bygningen.

Godkjennelsen av valgresultatet i Kongressen ble foreløpig stoppet, og Kongressen stengt ned. Flere amerikanske medier meldte at visepresident Mike Pence var blitt eskortert ut fra Senatets kammer samtidig med meldingene om at demonstrantene hadde brutt sikkerhetsbarrierene og tok seg helt inn i senatssalen.

En kvinne ble behandlet for kritiske skader etter hun var blitt skutt i brystet på Kongressens område.

Capitol-politi står ved den barrikaderte døren i Representantenes hus-kammeret i kongressbygningen. Foto: Andrew Harnik / AP

Taus Trump

President Donald Trump var lenge taus om de rystende bildene som gikk direkte over hele verden. Først over en time etter at demonstrantene hadde tatt seg inn i kongressbygningen sendte Trump en melding på Twitter hvor han ba folk om å forbli rolige og følge beskjedene politiet på stedet måtte gi.

– De står på landets side. Forhold dere fredelige, skrev Trump før han på nytt ble taus.

Politiet på Capitol Hill forsøkte å stoppe demonstrantene, men klarte det ikke, ifølge Washington Post. Flere forsøkte å komme seg opp trappen til bygningen, men ble stoppet av politi.

Tåregass og pepperspray

Politiet avfyrte pepperspray mot demonstrantene for å holde dem tilbake, ifølge nyhetsbyrået AP. Politiet har ba også de folkevalgte om å ta på seg gassmaske fordi det var tåregass i bygningen.

En video på Twitter, lagt ut av en Washington Post-journalist, viser mange personer som beveger seg forbi barrikadene mens det blir ropt «USA, USA».

To bygninger, James Maddison Memorial Building som huser Kongressbiblioteket, og Cannon House Office Building, var de første som ble evakuert. Ansatte ved Kongressen ble bedt av politiet om å forlate bygningen.

Presset Pence

Før møtet i Kongressen onsdag hadde president Donald Trump lagt hardt press på Pence om å nekte å godkjenne Bidens seier. Men Pence sa han ikke har myndighet til å gjøre det. Joe Biden fikk 306 valgmannsstemmer, mens Trump fikk 232.