Trump: Kommer aldri til å gi opp

Trump talte onsdag for tusenvis av tilhengere som var møtt opp i Washington D.C. for å protestere mot valgresultatet. Her kunngjorde han at han ikke vil gi seg eller erklære nederlag.

Den sittende presidenten sa også at han håper og regner med at Pence «gjør det riktige i kveld». Visepresidenten er den som formelt må godkjenne valgresultatet i Senatet onsdag kveld, men Pence har ikke makt til å omgjøre valgresultatet selv om Trump ber han om ikke å godkjenne Biden som vinner.

Siste mulighet

I talen gikk Trump også rett til angrep mot mediene og sa at han ville legge fram bevis i dag om at han egentlig vant valget.

Trump har feilaktig påstått at han vant valget, og mange av hans tilhengere tror også dette er sant.

Mange tilhengere ser onsdagens demonstrasjon som en siste mulighet til å få omgjort valgresultatet samme dag som Kongressen skal stemme for å sertifisere Joe Biden som valgvinner.

Joe Biden blir etter planen innsatt 20. januar etter å ha vunnet valget med 306 mot 232 valgrepresentanter.

Støttespillere

Om lag 30.000 Trump-tilhengere hadde møtt opp til onsdagens støttedemonstrasjon i Washington.

Den Trump-vennlige organisasjonen Super Fun Happy America leide seks busser og sendte rundt 300 demonstranter til hovedstaden fra Boston for å støtte Trump.

– Vi kommer til å kjempe med nebb og klør. Dette er ikke over dersom Biden blir innsatt, hvis det skjer. Vi kommer aldri til å stoppe å kjempe. Og Trump vil være vår president de neste fire årene, uansett hvem de innsetter, sier Sue Ianni, en av lederne i gruppen.

To andre personer på den ti timer lange bussturen, som nyhetsbyrået AFP fulgte, sier de er fredelige demonstranter.

– Vi er ikke dårlige tapere, for vi tapte ikke, vi vant, sier en av dem, Chau Kelly, som leder det vietnamesisk-amerikanske nettverket for Trump.

Mange har fryktet at demonstrasjonene, som blant annet den høyreekstreme gruppen Proud Boys har sagt at de skal delta på, kan bli voldelig.