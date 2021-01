Laveste bilsalg i Storbritannia siden tidlig 90-tall

Salget gikk ned 29,4 prosent sammenlignet med året før. I alt ble det solgt 1,63 millioner nye biler, opplyser bransjeorganisasjonen The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Det er det laveste antallet siden 1992.

Sektoren som helhet led ifølge SMMT et tap på 20,4 milliarder pund, tilsvarende 233 milliarder kroner, i inntekter.

Mot slutten av året kom en ny dupp i salget, da den britiske regjeringen la fram planer om å forby salg av fossildrevne biler fra 2030, som del av planen om å bli karbonnøytral innen 2050.

SMMT beskriver 2020 som «et bortkastet år» for bilindustrien, men sier det finnes håp for 2021, med vaksiner på vei ut til folket og klarhet rundt forholdet til EU.

Organisasjonen ser også lyst på at produsentene vil bringe «rekordmange elbiler ut på markedet i månedene som kommer».