Europeisk bekymring for Irans anriking: Medfører betydelig risiko

Bekymringen kommer fram i en felles uttalelse fra de tre landene, som alle er parter i atomavtalen med Iran.

– Vi er dypt bekymret for at Iran 4. januar startet anriking av uran til 20 prosent ved det underjordiske anlegget Fordo. Denne handlingen, som ikke har noen gyldig sivil begrunnelse, medfører svært betydelig risiko knyttet til spredning og er et klart brudd på atomavtalen, skriver landene i en felles uttalelse.

De sier det er snakk om en alvorlig negativ utvikling som uthuler avtalen fra 2015.

– Muligheten for å gjenoppta den diplomatiske kontakten med USAs påtroppende administrasjon blir også satt i fare, heter det videre i uttalelsen.

De tre landene ber Iran stanse anrikingen til 20 prosent og gå tilbake til grensene som er nedfelt i atomavtalen.

Tidligere i uken reagerte EU og Israel på Irans anrikingsplaner.