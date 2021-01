Julian Assange blir ikke løslatt mot kausjon, ifølge Reuters

Det skjer to dager etter en dommer avgjorde at han ikke skal bli utlevert til USA.

Dommer Vanessa Baraitser mener han må bli sittende fengslet i Storbritannia, slik han har vært siden 2019. Domstolene skal nå vurdere en anke fra amerikanske myndigheter, som fortsatt arbeider for å få ham utlevert.

USA vil stille ham for retten for spionasje og datainnbrudd etter lekkasjen av tusenvis av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter for ti år siden.