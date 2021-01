Gaza kan få drikkevann fra løse luften

Watergen bruker solcelledrevne generatorer til å trekke ut vannet av luften. Hver generator kan levere 5.000-6.000 liter drikkevann per dag, avhengig av hvor høy luftfuktigheten er. Med bare et par generatorer er det fortsatt langt igjen før enklavens to millioner innbyggere har nok vann.

– Men det er en begynnelse, sier ingeniør Fathi Sheikh Khalil i den palestinske organisasjonen Damour. Damour driver en av generatorene på vegne av Watergen. Sistnevnte er basert i Israel og kan derfor ikke drive virksomhet på Gazastripen, som har vært omfattet av en blokade siden 2007.

Vil skaffe vann til alle

Rundt 80 kilometer nord for Gaza ligger hovedkontoret til Watergen, i et tårn med glassfasade i Israels finanshovedstad Tel Aviv. Bak selskapet står den russiske-israelske milliardæren Michael Mirashvili. Han kjøpte selskapet da han flyttet til Israel i 2009 og har eksportert vanngeneratorene til over 80 land.

– Vårt mål er at alle på jorden skal bli forsynt med vann som kan drikkes. Det var klart fra starten at vi måtte hjelpe naboene våre først, sier Mirashvili til nyhetsbyrået AFP.

Han sier det tok tid å få godkjent maskinene han ville sende til Gaza.

– Den israelske hæren likte ideen, men møtte sjekke utstyret, sier han. Også Mirashvili vet at noen få generatorer ikke er nok, men «det viser at det finnes en løsning».

– En gave fra Gud

Watergen har gitt to generatorene, som er verdt rundt en halv million kroner per stykk, i gave til Gaza. En gave fra en religiøs jøde, med bilde av en fremstående rabbiner på veggen og med en brokete fortid. Mirashvili har sittet fengslet for kidnapping i Russland, i en sak som endte i Den europeiske Menneskerettsdomstolen. Der ble det påvist feil og mangler ved dommen.

– Jeg tror palestinerne innser at mirakelet ikke kommer fra meg. Dette er en gave fra Gud, sier han.

– Vi tar imot hjelp fra alle som vil hjelpe, sier Khalil fra Damour om å jobbe med et israelsk firma.

Vann, helse og økonomi

Et forskningsinstitutt i Israel har donert en tredje generator. I tillegg er det flere andre som ønsker å bidra til å løse Gazas vannproblemer. EU støtter et stort anlegg for å fjerne saltet fra havvann, så det kan drikkes.

Grunnvannet i Gaza er overutnyttet, og det er salt og farlig å drikke etter at saltvann og forurensning har lekket inn i de vannførende lagene. Bare tre prosent av drikkevann oppfyller internasjonale krav, ifølge FN. Diaré og økende problemer med nyrestein kobles til den dårlige vannkvaliteten.